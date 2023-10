Stolperstein in Chemnitz gestohlen

Mehr zum Thema

Richard Wagner: Zu Weihnachten als Räuchermännchen „nabeln“ Komponist Richard Wagner (1813-1883) soll künftig in einer Neuauflage als Räuchermännchen die Herzen seiner Fans erwärmen. Allerdings werde die Figur nur dann in einer Serie produziert und 2024 wieder zu haben sein, wenn genügend Nachfrage spürbar sei, teilte die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna am Montag mit. Erst ab 100 Vorbestellungen beginne die Produktion.

CDU-Generalsekretär: Freie Sachsen agieren niederträchtig Nach einem Protestzug in der Nähe der Wohnung des sächsischen Ministerpräsidenten in Dresden hat CDU-Generalsekretär Alexander Dierks den Freien Sachsen vorgeworfen, niederträchtig zu agieren. Die rechtsextreme Partei hatte am Sonntag zu einer Kundgebung gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft im Dresdner Norden aufgerufen. Teilnehmer zogen dann weiter in Richtung der Wohnung von Regierungschef Michael Kretschmer (CDU).