Stollensaison: Dresdner Stollenbäcker feiern Auftakt

Mehr zum Thema

Bundespolizei: Doppelt so viele unerlaubte Einreisen Die Zahl der unerlaubt nach Sachsen eingereisten Migranten ist in diesem Jahr deutlich höher als 2022. Regierungschef Michael Kretschmer will sich am Mittwoch ein Bild von der Situation an der Grenze machen.

Personalmangel: S-Bahn-Verkehr in Leipzig wird ausgedünnt Der S-Bahn-Verkehr in der Region Leipzig wird von Mitte Oktober bis Mitte Dezember wegen Personalmangels ausgedünnt. Betroffen seien mehrere Linien, teilte DB Regio Südost am Mittwoch mit. Derzeit stünden wegen eines hohen Krankenstandes nicht genügend einsatzfähige Lokführer und Lokführerinnen zur Verfügung. Zudem spüre auch die Bahn den allgemeinen Arbeitskräftemangel. Der verbleibende Verkehr solle durch die Fahrplananpassungen stabilisiert werden.