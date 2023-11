Störungen nach Hackerangriff auf Rostocker Straßenbahn

Mehr zum Thema

Volleyball: Schwerin feiert klaren Sieg in Vilsbiburg Erst Bundesliga, dann Pokal-Viertelfinale: Zweimal binnen vier Tagen müssen die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin in Vilsbiburg antreten. Der erste Auftritt am Samstag endet eindrucksvoll.

19-Jährige kommt von Bundesstraße ab und fährt gegen Baum Bei einem Verkehrsunfall auf der B194 zwischen Kittendorf und Varchentin sind am Samstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Stavenhagen kommend in Richtung Waren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte seitlich mit einem Baum und kam auf der angrenzenden Ackerfläche zum Stehen.