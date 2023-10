Störungen bei Landtagswahl - Polizei geht dagegen vor

Mehr zum Thema

Mitpatientin zu Boden und gewürgt - Mann vor Unterbringung Er hatte eine Mitpatientin zu Boden gebracht und gewürgt: Deswegen soll ein 60 Jahre alter Mann nun dauerhaft in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht werden. Vor dem Landgericht Frankfurt stellte die Staatsanwaltschaft am Montag einen entsprechenden Antrag. Rechtlich wird die Tat als versuchter Totschlag gewertet. Sie hatte sich im Juli vergangenen Jahres in einer Klinik in Frankfurt-Höchst ereignet.