Stilvoll und effizient: Das Homeoffice richtig einrichten

Am Küchentisch, auf dem Sofa oder gar im Kinderzimmer: Wer im Homeoffice arbeiten will, kann nicht einfach irgendwo sitzen. Ein richtiger Arbeitsplatz – und damit ein Schreibtisch – ist essenziell. Nicht nur, um Laptop, Rechner oder Arbeitsunterlagen auszubreiten, auch für die Konzentration: Der Arbeitsplatz sollte ein Platz zum Arbeiten sein, an dem man sonst nichts anderes tut und somit auch nicht mehr als nötig abgelenkt ist.

Tipp: Wer einen neuen Schreibtisch anschafft, sollte auf ein höhenverstellbares Modell setzen. So kann auch im Stehen gearbeitet werden, was unter anderem Rücken- und Nackenschmerzen, Kopfschmerzen und vorbeugen kann.