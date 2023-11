Stiftungsrat der Zentralbibliothek für Umzug

Der Stiftungsrat der Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) Berlin hat seine Unterstützung für den geplanten möglichen Umzug ins Quartier 207 in der Friedrichstraße ausgedrückt. Das Gremium fordere die Stadt Berlin entschieden auf, diese einmalige Chance zu nutzen, wie es in einer Stellungnahme am Donnerstag hieß. Der Stiftungsrat unterstützt nachdrücklich die Bemühungen der ZLB, die bisherigen Standorte Berliner Stadtbibliothek und Amerika-Gedenkbibliothek im Quartier 207 in der Friedrichstraße zu vereinen. Es sei notwendig, den öffentlichen Bibliotheken Berlins eine Zentrale zu geben, die sie verdienten, hieß es weiter. Den Beschluss hatte der Stiftungsrat bereits am Dienstag getroffen.

Für die Zentral- und Landesbibliothek wird seit Jahren ein neuer Standort gesucht. Die beiden Standorte am Blücherplatz und in der Breiten Straße sind zu klein geworden und haben zudem dringenden Sanierungsbedarf. Nach Ansicht des Kultursenators Joe Chialo (CDU) ist das Quartier 207 an der Friedrichstraße, in dem unter anderem noch das Kaufhaus Galeries Lafayette untergebracht ist, am besten geeignet. Anfang Oktober hatte das französische Kaufhaus mitgeteilt, die Filiale auf der Friedrichstraße Ende 2024 zu schließen.