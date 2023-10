Stiftung will Stipendien vergeben und Kunstprojekte fördern

Noch bis Anfang Dezember können sich Kunstschaffende bei der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt für ein Arbeitsstipendium oder die Förderung eines Kunstprojektes bewerben. Gefördert würden alle Sparten der bildenden, angewandten und darstellenden Kunst sowie Vorhaben in den Bereichen Literatur, Musik und Fotografie sowie interdisziplinäre Projekte, teilte die Stiftung am Mittwoch in Halle mit.

Arbeitsstipendien werden demnach mit 1500 Euro monatlich für drei oder sechs Monate gefördert. Dadurch sollen Kunstschaffende sich auf neue Vorhaben konzentrieren können. Bewerben können sich demnach freischaffend tätige Künstlerinnen und Künstler, die im Haupterwerb selbstständig tätig sind und in der Regel ihren Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt haben. Projektförderungen sollen an einzelne Personen, aber auch Institutionen und Vereine vergeben werden. Zudem gibt es den Angaben zufolge Sonderförderungsprogramme für Ausstellungen und Galerien sowie für den Bereich Film.