Stiftung sieht Holocaust-Mahnmal ausreichend geschützt

Mehr zum Thema

Schutz jüdischen Lebens - Giffey ruft zu Wachsamkeit auf Zum Schutz jüdischen Lebens hat Berlins Vize-Regierungschefin Franziska Giffey auch die Bewohner der Hauptstadt zu Wachsamkeit aufgerufen. Berlin wird mit Entschlossenheit und allen Mitteln unserer Sicherheitsbehörden gegen solche Taten vorgehen und jüdisches Leben in unserer Stadt schützen. Das ist auch eine Aufgabe aller Berlinerinnen und Berliner, teilte die SPD-Landesvorsitzende am Mittwoch bei der Plattform X, vormals Twitter, mit.