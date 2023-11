Nicht nur die Sommerkleidung wandert Ende des Jahres in den Keller, auch die Sommerschuhe. Stattdessen kommen die Treter in den Schuhschrank, denen Nässe und Kälte nichts ausmacht. Doch diesmal sind die Gummistiefel auf dem Weg komplett durcheinandergeraten und einer hat es erst gar nicht in die Nähe des Schuhschrankes geschafft.

Sein einsamer Zwilling ist nun irgendwo im Gummistiefel-Haufen. Können Sie ihn finden und das Stiefel-Suchbild lösen?