Stichwahl: Wer wird nächster Landrat in Dahme-Spreewald?

9. Oktober 2023 um 12:24 Uhr

Es war am Ende eine knappe Entscheidung: Zwei Kandidaten kämpfen in Dahme-Spreewald in einer Stichwahl um den Landratsposten. Wird der AfD-Bewerber der zweite Landrat der Partei in Deutschlands oder schafft es ein parteiloser Einzelbewerber ins Amt?