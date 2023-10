Stichwahl um Oberbürgermeister-Posten in Norderstedt

Mehr zum Thema

Flensburgs Handballer verlieren 31:34 in Stuttgart Die SG Flensburg-Handewitt verliert immer mehr den Kontakt zur Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau unterlag am Sonntag mit 31:34 (15:18) beim TVB Stuttgart. Nach der ersten Niederlage überhaupt gegen die Schwaben belegen die Norddeutschen mit 8:6 Punkten Platz sieben. Bester Werfer der SG war der zehnfache Torschütze Johan Hansen. Für die Gastgeber war Kai Häfner elfmal erfolgreich.

Günther: Wahlergebnisse schwerer Schlag für Ampel Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Ergebnisse der Landtagswahlen in Bayern und Hessen als schweren Schlag für die Bundesregierung in Berlin gewertet. Alle Ampelparteien haben bei den Wahlen Verluste erlitten, kommentierte der Landesvorsitzende der Nord-CDU am Sonntagabend. Die SPD sei in beiden Ländern auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis zurückgefallen. Der immense Vertrauensverlust in die Regierung Scholz schlägt hier durch und führt zum weiteren Erstarken der AfD.