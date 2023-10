Stich in den Oberbauch: Prozess um versuchten Totschlag

Mehr zum Thema

Autofahrer stirbt nach Zusammenprall mit Sattelzug Ein Autofahrer ist nach dem Zusammenprall seines Wagens mit einem Sattelzug am Donnerstagmorgen nahe Marburg gestorben. Der 59-Jährige sei in seinem Fahrzeug aus zunächst unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei in Gießen mit. Nach dem frontalen Aufprall wurde er in seinem Auto eingeklemmt, er starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße zwischen Stadtallendorf und Neustadt wurde für mehrere Stunden voll gesperrt, ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt.

Hessen zahlt drei Millionen Euro zusätzlich an Heilkurorte Hessens Heilkurorte erhalten als Unterstützung für gestiegene Energiekosten einmalig drei Millionen Euro zusätzlich vom Land. Das teilte das Finanzministerium am Donnerstag in Wiesbaden mit. Die gestiegenen Energiekosten stellen auch die Heilkurorte vor große Herausforderungen. Mit den drei Millionen Euro wollen wir ihnen helfen, diese zu bewältigen, sagte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU).

