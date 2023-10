Steuerzahlerbund spießt Verschwendung auf

Goldene Bänke in einer verschuldeten Stadt, ein „Phantom-Parkplatz“, wo sich kaum ein Pendler hinverirrt, überdimensionierte Prestige-Projekte - der Bund der Steuerzahler hat wieder herausragende Beispiele öffentlicher Verschwendung aufgespießt.

In seinem 51. Schwarzbuch hat der Bund der Steuerzahler (BdSt) bundesweit 100 exemplarische Fälle aufgelistet, die nach seinen Recherchen Steuergeldverschwendung darstellen. Am Dienstag stellte der Landesvorsitzende Rik Steinheuer in Düsseldorf auch 13 Fälle aus Nordrhein-Westfalen vor. Zu den erstaunlichsten Beispielen zählen unbequeme, dafür aber goldfarbene Bänke in der Wuppertaler Innenstadt, ein Pendler-Parkplatz fast ohne Pendler in Borken und eine sehr teure Veranstaltungshalle für relativ wenige Leute in Monheim. Im Folgenden eine Auswahl.