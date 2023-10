Steuerzahlerbund kritisiert millionenteure Verschwendung

Mehr zum Thema

Gewaltschutzambulanz ab 2024 in Bremen Opfer von häuslicher oder sexueller Gewalt finden in Bremen bald in der Gewaltschutzambulanz Hilfe. Die Einrichtung am Klinikum Bremen-Mitte soll im zweiten Quartal 2024 öffnen, wie das Gesundheitsressort am Dienstag mitteilte. Dass Bremen diese wichtige Struktur auf den Weg bringt, ist ein Meilenstein für Betroffene von geschlechtsspezifischer Gewalt, sagte Saskia Etzold, die von der Gewaltschutzambulanz an der Charité Berlin als Leiterin nach Bremen wechselt.

Mehrere Geldautomaten gesprengt: Polizei sucht Zeugen Nach der Sprengung von Geldautomaten in der Nacht auf Dienstag in Ostwestfalen und im Münsterland sucht die Polizei nach Zeugen. Einer vermutlich vierköpfigen Tätergruppe war in Petershagen an der Landesgrenze zu Niedersachsen die Flucht mit einem Auto gelungen, wie die Polizei mitteilte. Anwohner waren von einer Detonation geweckt worden und hatten den Notruf gewählt. Die Fahndung blieb ohne Erfolg. Ob die Gruppe Beute gemacht hat, ist noch Teil der Ermittlungen der Polizei in Bielefeld. Der Geldautomat war Teil eines freistehenden Geschäftsgebäudes, das laut Mitteilung nicht einsturzgefährdet ist. Wohnungen gibt es in dem Haus nicht.