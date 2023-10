Steuerzahlerbund kritisiert HVV-Post, Einheitsparty und mehr

Der Bund der Steuerzahler schaut jedes Jahr kritisch auf die Dinge, für die Städte, Länder und Kommunen Geld ausgegeben haben. Sollte dabei Steuergeld verschwendet worden sein, prangert er das in seinem Schwarzbuch an. Auch Hamburg ist wieder mit mehreren Fällen erwähnt.

Ob Post des Hamburger Verkehrsverbundes an seine Kunden, die Kosten für die Feier zum Tag der Deutschen Einheit oder künftige Miete im Haus der Bürgerschaft - der Bund der Steuerzahler hat in Hamburg erneut mehrere Fälle gefunden, bei denen seiner Meinung nach öffentliche Gelder verschwendet wurden. In neun Fällen wirft der Verein der Stadt Hamburg verschwenderischen Umgang mit Steuergeldern vor. Sieben davon sind Teil des am Dienstag veröffentlichten sogenannten Schwarzbuches.

Darin werden bundesweit 100 exemplarische Projekte im Hinblick auf die Kosten kritisiert. Hamburg wird vom Bund der Steuerzahler dabei sowohl für zu teure PR-Aktionen als auch für zu lange Bauzeiten, Kostenexplosionen und teure Fehler kritisiert.

Die Beispiele: Mit einer fast 216.000 Euro teuren Postkarten-Kampagne zum 9-Euro-Ticket an Abonnenten sei unnötig Geld ausgegeben worden. Für die Einheitsparty in Hamburg sowie deren Vorbereitung sei mit sieben Millionen Euro bislang so viel Geld wie in keinem anderen Bundesland in den vergangenen Jahren eingeplant worden.

Die Miete für das Haus der Bürgerschaft, in das die Fraktionen 2025 ziehen wollen, werde mehr als doppelt so hoch wie bisher sein. Kritisiert wird auch die Kostenexplosion für einen Neubau der Universität, der mittlerweile 425 Millionen Euro kosten soll und für den einst 177 Millionen Euro eingeplant waren - und der schon 2019 fertig sein sollte.