Steuerzahler-Bund: Schwarzbuch zur Steuerverschwendung

Mehr zum Thema

Saar-Landtag beginnt Haushaltsberatung: Debatte Ford-Werk Ein insgesamt knapp 12 Milliarden Euro schwerer Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 beschäftigt den Landtag des Saarlandes am Dienstag und Mittwoch. Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) bringt den Budget-Entwurf am Dienstag (9.00 Uhr) im Parlament ein. Dieser sieht für 2024 Ausgaben in Höhe von 5,8 Milliarden Euro vor. Das sind 7,4 Prozent mehr als im Vorjahr (5,4 Milliarden Euro). 2025 sollen die Ausgaben dann um 3,1 Prozent auf knapp 6 Milliarden Euro steigen. Nach einer Diskussion am Mittwoch dürfte der Vorschlag an den Haushaltsausschuss überwiesen werden. Abgestimmt werden soll über den Haushalt voraussichtlich im Dezember.

Arm in Rheinland-Pfalz - Konferenz informiert über Situation Anlässlich des Internationalen Tages für die Beseitigung von Armut am 17. Oktober wird die Armutskonferenz Rheinland-Pfalz an diesem Dienstag (16.30 Uhr) über die Situation armer Menschen im Land informieren. Mit dabei sein werden als Sprecher der Landesarmutskonferenz der Landespfarrer für Diakonie, Albrecht Bähr, sowie der Sozialmediziner Gerhard Trabert vom Verein Armut und Gesundheit in Mainz.