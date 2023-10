Steuerverschwendung: Verband kritisiert Bayerns Kommunen

Mehr zum Thema

Explosionsgefahr bei Drogenherstellung: Drei Festnahmen Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die in einer Halle in Neuwied Amphetamin hergestellt haben sollen. Gegen die Männer sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

RTL

Neuer Vorstandsvorsitzender bei Leifheit ab Dezember Der Haushaltswarenhersteller Leifheit bekommt einen neuen Vorstandschef. Alexander Reindler werde ab Dezember den Posten des Vorstandsvorsitzenden übernehmen, wie der Konzern in Nassau an der Lahn mitteilte. Reindler habe sein Berufsleben in der Konsumgüterindustrie bei der Beiersdorf AG verbracht. Der 54-Jährige habe dort zuletzt das globale Health-Care-Geschäft geleitet.