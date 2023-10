Steuerschätzung: Saarland erwartet Steuerplus

Mehr zum Thema

FDP-Kritik an Bundes-Ampel: Offener Brief Von insgesamt 26 FDP-Landes- und Kommunalpolitikern, die in einem offenen Brief die Ampel-Koalition im Bund wegen der schlechten Wahlergebnisse in Hessen und Bayern infrage gestellt haben, sind 7 aus Rheinland-Pfalz. Der FDP-Landesverband wollte sich dazu nicht äußern. Wir sind ja auch nicht der Adressat, sagte ein Parteisprecher.

Gruppe greift junge Männer mit Messer an: Fünf Verletzte Unbekannte haben eine Gruppe junger Männer in Bad Kreuznach mit Messern und Metallstangen angegriffen. Ein 24-Jähriger wurde nach dem Angriff am Montagabend im Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Insgesamt wurden fünf Männer verletzt, drei erlitten Stichverletzungen. Die bislang nicht identifizierten Täter waren am Dienstag weiterhin flüchtig, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach.