Steuererhöhungen in 36 Gemeinden

Ehemaliger Vize-DDR-Kulturminister Höpcke gestorben Der ehemalige stellvertretende DDR-Kulturminister und spätere PDS-Landtagsabgeordnete Klaus Höpcke ist tot. Höpcke sei am vergangenen Samstag in Berlin gestorben, sagte seine Frau Monika Höpcke am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Politiker, der 89 Jahre alt wurde, hatte von 1990 bis 1999 dem Thüringer Landtag angehört und war dort erster Vorsitzender der damaligen Fraktion Linke Liste/PDS. Höpcke habe sich trotz seiner vorhergehenden politischen Verantwortung in der DDR Achtung, Wertschätzung und Respekt unter den Abgeordneten erarbeitet, erklärte Linke-Fraktionschef im Thüringer Landtag, Steffen Dittes, in einer Mitteilung vom Montag.

Ifo: West-Ost-Lohngefälle vor allem strukturell bedingt Zwei Drittel des Lohngefälles zwischen West- und Ostdeutschland lassen sich laut Ifo-Institut durch Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur erklären. Viele Menschen im Osten arbeiten in typischen Niedriglohnbranchen, und auch gut bezahlende Großunternehmen aus der Industrie sind hier kaum vertreten, sagte Jannik Nauerth von der Ifo-Niederlassung Dresden am Mittwoch.