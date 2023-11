Sterbenden fotografiert: Wegen Unfallflucht angeklagt

Nach dem Unfalltod eines Motorradfahrers in Düsseldorf muss sich die mutmaßliche Verursacherin an diesem Montag (09.00) in Düsseldorf vor dem Amtsgericht verantworten. Der Fall hatte im Juli 2022 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil die Frau den Sterbenden an der Unfallstelle noch fotografiert haben soll, bevor sie einfach weiter gefahren sein soll.

Der 41-Jährigen aus Köln werden laut Anklage fahrlässige Tötung, Verkehrsgefährdung und Unfallflucht vorgeworfen. Sie soll für den Tod eines 60-jährigen Motorradfahrers verantwortlich sein. Die 41-Jährige habe den Unfall verschuldet, weil sie auf einer Hauptverkehrsachse in Düsseldorf an einer Stelle gewendet haben soll, an der dies verboten sei, wirft ihr die Staatsanwaltschaft vor.

Der 60-Jährige habe versucht, mit seinem Motorrad auszuweichen, sei ins Schleudern geraten, gegen die Umzäunung eines Baumes geprallt und tödlich verletzt worden. Am Unfallort soll die 41-Jährige den Sterbenden mit ihrem Mobiltelefon fotografiert und das Bild einem Arbeitskollegen geschickt haben. Dann soll sie zu zwei Ersthelfern gesagt haben, sie müsse zur Arbeit - und sei gefahren.

Wie es aus Justizkreisen heißt, fühlt sich die Angeklagte für den Unfall nicht verantwortlich. Gegenüber Ermittlern soll sie gesagt haben, ihr Wagen und das Motorrad hätten sich nicht berührt. Die Witwe des Opfers tritt im Prozess als Nebenklägerin auf. Bisher sind zwei Verhandlungstage angesetzt.