Sterbenden fotografiert: Staatsanwaltschaft greift Urteil an

Mehr zum Thema

Ticketpreise in CL: Deutschland verhältnismäßig günstig Die Ticketpreise für Gästefans in der Champions League variieren stark. Ein Bundesligist bot in der vergangenen Spielzeit im Schnitt die günstigsten Eintrittskarten im Auswärtsblock an.

Mann nach mutmaßlichem Angriff zusammengebrochen Ein 46-jähriger Mann soll in Radevormwald im Bergischen Land durch einen Angriff schwer verletzt worden sein. Der Mann habe am späten Montagabend noch selbst den Notruf wählen können, sei dann aber zusammengebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Laut den Ermittlern soll er ersten Erkenntnissen zufolge mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden sein. Hintergründe seien aber derzeit noch unklar, hieß es. Es ermittelt eine Mordkommission.