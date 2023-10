Stellvertretender Juso-Chef: Fehler im SPD-Wahlkampf

Mehr zum Thema

Degen: Faeser zur Verhandlungsführung bei Sondierung bereit Die hessische SPD wird voraussichtlich mit ihrer Landesvorsitzenden Nancy Faeser und dem Vorsitzenden der Landtagsfraktion, Günter Rudolph, als Verhandlungsführer in mögliche Sondierungsgespräche mit der CDU gehen. Faeser habe sich bereit erklärt, weiter als Landesvorsitzende für uns diese Gespräche zu führen, zusammen mit dem Fraktionsvorsitzenden und ergänzt durch das Landespräsidium, sagte der Generalsekretär der Hessen-SPD, Christoph Degen, am Montagabend in Frankfurt am Rande einer Parteisitzung.

Boris Rhein will Dienstag mit Sondierungsgesprächen starten Der hessische Ministerpräsident und Landtagswahlsieger Boris Rhein (CDU) will möglichst schon an diesem Dienstag mit Sondierungsgesprächen über ein künftiges Regierungsbündnis starten. Wir wollen morgen Nachmittag schon in die Gespräche einsteigen. Die werden dann auch am Mittwoch weiterlaufen, sagte Rhein am Montagabend in Hofheim.