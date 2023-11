„Stellenkahlschlag“? Bayreuther Chor drohen Einschnitte

Mehr zum Thema

Mann küsst schlafende Frau im Zug gegen ihren Willen Ein 24-jähriger Bahn-Passagier ohne Fahrschein hat in einem Fernzug von Ulm nach München eine 40-jährige schlafende Frau gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Der Mann kam wegen sexueller Belästigung, Beleidigung, Nötigung, Belästigung der Allgemeinheit sowie Erschleichens von Leistungen in Untersuchungshaft, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.