Steinwurf auf Jüdisches Krankenhaus: Staatsschutz ermittelt

Tesla bedauert Umweltvorfälle und weist Bedenken zurück Der US-Elektroautohersteller Tesla hat den Austritt von Stoffen bei mehreren Umweltvorfällen auf dem Gelände der Fabrik in Grünheide bedauert, Bedenken aber zurückgewiesen. Es kann ausgeschlossen werden, dass es dabei zu Umweltschäden kam, sagte Tesla-Vertreter Alexander von Riederer am Montag bei einer Anhörung von Kritikern zum geplanten Ausbau der Fabrik in Erkner. In einem Fall sei der Boden ausgekoffert und auf Kontamination untersucht worden. Jeder Vorfall ist einer zu viel. (...) Natürlich versuchen wir in Zukunft, überhaupt keine Vorfälle mehr zu haben. Ein Anwohner aus der Region hatte nach der Sicherheit der Fabrik gefragt und von Tesla eine Entschuldigung für Vorfälle gefordert.