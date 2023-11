Steinmeier vergibt Verdienstkreuz an Ministerpräsidenten

Mehr zum Thema

Berliner Linke will auf Parteitag nach vorne schauen Die Berliner Linke kommt am Freitag (16.00 Uhr) zu einem Parteitag in Friedrichshain zusammen. Nach dem Verlust der Regierungsbeteiligung im Frühjahr und langem Streit in der Bundespartei um Sahra Wagenknecht, die eine neue Partei gründen will, möchte die Hauptstadt-Linke nun nach vorne schauen. Es soll ein Parteitag des Zusammenhalts und des Aufbruchs werden, sagte die Landesvorsitzende Franziska Brychcy.