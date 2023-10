Steinmeier: Grausamkeit der Mordtat an Shani Louk entsetzend

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Mutter der beim Hamas-Terrorüberfall auf Israel getöteten Deutschen Shani Louk kondoliert. Die Grausamkeit der Mordtat an Ihrer Tochter entsetzt uns alle, schrieb Steinmeier, der am Montagabend zu einem Besuch in Tansania am Regierungssitz Daressalam eintraf. Überall in Deutschland fühlen die Menschen mit Ihnen. Gemeinsam stellen wir uns dem Hass und dem Terror entgegen, heißt es in dem Schreiben an Ricarda Louk weiter.

Diese hatte zuvor bekanntgegeben, dass ihre seit dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel Anfang Oktober vermisste Tochter tot sei. Das habe ihr das israelische Militär mitgeteilt, sagte Louk der Deutschen Presse-Agentur.