Steigende Wasserstände an Rhein, Mosel und Saar

An Rhein, Mosel und Saar steigen die Pegelstände wegen des anhaltenden Regens voraussichtlich weiter an. Für den Mittelrhein registrierte am Samstagvormittag der Hochwassermeldedienst des rheinland-pfälzischen Landesamts für Umwelt am Pegel Koblenz einen Wasserstand von 5,42 Metern mit steigender Tendenz. Bis Sonntagabend sei ein Anstieg in den Bereich von 5,60 bis zu 6,20 Metern möglich. Die Meldehöhe war bereits am Freitag bei 5,00 Metern überschritten worden. Am Pegel Kaub wurde am Samstagvormittag ein Stand von 4,97 Metern verzeichnet. Bis zum Sonntagmorgen ist ein Anstieg auf bis zu 5,35 Meter nicht ausgeschlossen.

Auch an der Mosel steigt das Wasser aufgrund des anhaltenden Regens. Am Pegel Trier wurde laut Hochwassermeldedienst am Samstagvormittag ein Stand von 6,57 Metern registriert. Für den Sonntagmittag ist ein Höchststand von 6,80 bis zu 7,50 Metern vorhergesagt. Im weiteren Verlauf des Sonntags können die Wasserstände dann zunächst fallen, ein erneuter Anstieg zu Wochenbeginn ist aber nicht ausgeschlossen.

3,27 Meter betrug der Wasserstand am Samstagvormittag am Pegel Fremersdorf für die Saar. Hier ist den Angaben zufolge mit leicht steigenden Wasserständen bis Sonntagmorgen zu rechnen. Die Meldehöhe von 3,90 Metern soll nach derzeitigem Stand aber eher nicht überschritten werden.