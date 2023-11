Staut gewinnt Großen Preis und Werth vier Dressurprüfungen

Mehr zum Thema

Scheunenbrand: Vier Verletzte und eine Million Euro Schaden Beim Brand einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Eppingen (Kreis Heilbronn) sind vier Feuerwehrleute verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Schaden belief sich aktuellen Schätzungen zufolge auf rund eine Million Euro, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuvor gingen die Eigentümer noch von einer Schadenshöhe von etwa 500.000 Euro aus. Wie ein Polizeisprecher sagte, befanden sich in dem Gebäude hauptsächlich Inventar und Ersatzteile für Autos.

Noch vereinzelt Hochwasser nach Regen in Baden-Württemberg Hohe Wasserstände nach viel Regen. Am Rhein und an der Donau gab es zum Ende der Woche vereinzelt noch Hochwasser. Im Oberrhein könnte der Pegelstand am Montag erneut leicht ansteigen.