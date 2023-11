Statistik: Hochschulen in NRW nehmen mehr Drittelmittel ein

Mehr zum Thema

Ungemütliches Herbstwetter in NRW erwartet In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf ungemütliches Herbstwetter einstellen. Am Donnerstag ist es grau und zunächst regnerisch, im weiteren Verlauf des Tages gibt es dann Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstag mitteilte. Am Abend sind im Westen kurze Gewitter möglich. Maximal erreichen die Temperaturen 10 bis 12 Grad und es weht ein mäßiger Wind.