Stationäre Behandlungen auch 2022 unter vor Corona-Niveau

Städte fordern vom Land mehr Fokus auf gute Schulen Die Städte in Nordrhein-Westfalen fordern vom Land einen Bildungsaufbruch bei den Schulen. Jede neue Bildungsstudie zeigt, dass wir enormen Nachholbedarf haben – bei Bildungsgerechtigkeit, Wissens- und Lernkompetenzen oder Digitalisierung, mahnte Städtetagspräsident Thomas Kufen am Donnerstag (CDU) bei einem Bildungskongress des Verbands in Gelsenkirchen. Es müsse mehr Geld in die Schulen fließen, vor allem aber müsse zielgerichteter investiert werden - unter anderem in eine qualifizierte Ganztagsbetreuung und die Schulsozialarbeit.