Start des Neubaus der Talbrücke Rahmede mit Wissing

Mehr zum Thema

Wüst in Litauen: Freunde gegen Druck aus Russland stärken Dass der nordhein-westfälische Ministerpräsident am Tag der Deutschen Einheit ausgerechnet nach Litauen reist, überrascht zunächst. Wüst will damit eine Botschaft an Russland senden.

Ohne Jubel: Norweger Hagenes gewinnt Münsterland-Giro Der norwegische Außenseiter Per Strand Hagenes ist von seinem Sieg beim 18. Münsterland-Giro offenbar selbst überrascht gewesen. Der 20-Jährige vom Jumbo-Visma-Team holte sich am Dienstag nach einer Attacke gut zwei Kilometer vor dem Ziel den Erfolg im Alleingang, fuhr aber nach der Zieldurchfahrt einfach weiter. Offenbar war Hagenes im Glauben, noch eine Runde fahren zu müssen und verzichtete entsprechend auf einen Jubel.