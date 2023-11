Starker Rauch nach Autobrand: Gebäude evakuiert

Bei dem Brand eines Autos in einem Carport im Kreis Biberach ist wegen starker Rauchentwicklung eine Flüchtlingsunterkunft mit 50 Menschen evakuiert worden. Fünf Menschen seien wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Demnach habe das Fahrzeug in Laupheim in der Nacht auf Mittwoch aus zunächst unbekannter Ursache zu brennen begonnen. Die Flammen hätten dann auf das Carport, eine Garage und weitere Holzhütten übergegriffen. Die Bewohner der Unterkunft wurden in eine Sporthalle einer nahe gelegenen Schule gebracht, so der Sprecher. Wegen der starken Rauchentwicklung sei die Warn-App Nina ausgelöst worden, um Anwohner zu warnen. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar.