Starker Rauch bei Kellerbrand: Mehrere Menschen gerettet

Autos durchwühlt und gestohlen: Tatverdächtige festgenommen Zwei mutmaßliche Diebe sind nach mehreren Autoeinbrüchen festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollen die zunächst Unbekannten in der Nacht zum Montag in Klettgau (Landkreis Waldshut) insgesamt sechs unverschlossene Autos durchwühlt und dabei einen Rucksack entwendet haben. Bei einem der Autos steckte zudem der Schlüssel und die mutmaßlichen Täter fuhren mit dem Wagen weg.