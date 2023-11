Starke Polizei-Kräfte bei propalästinensischer Demo

Mit starken Kräften bereitet sich die Polizei in Wuppertal auf eine propalästinensische Demonstration am Samstagnachmittag (14.00 Uhr) vor. Die Kundgebung ist laut Polizei unter dem Motto Stoppt die israelischen Kriegsverbrechen angemeldet. Der Veranstalter rechne mit 1000 Teilnehmern. Da zeitgleich eine Kundgebung in Düsseldorf abgesagt wurde, könnte die Teilnehmerzahl aber auch darüber liegen. Nicht weit entfernt ist in der Wuppertaler Innenstadt zur selben Zeit eine pro-israelische Kundgebung angemeldet.

Die Polizei erwartet einen friedlichen Verlauf der Versammlung, bereitet sich gleichwohl intensiv auf den Einsatz vor und wird mit vielen Polizeikräften vor Ort sein, sagte ein Sprecher. Vor allem werde man darauf achten, dass nicht zu Gewalt oder Hass gegen Israel oder die jüdische Bevölkerung aufgestachelt werde.

Das sollen auch die polizeilichen Vorgaben für die Demo sicherstellen: Das Existenzrecht des Staates Israel darf nicht infrage gestellt werden. Eine ausdrückliche Solidarisierung mit der Terrororganisation Hamas ist verboten, betonte der Polizeisprecher. Das werde man bei Plakaten, Fahnen oder gerufenen Parolen überprüfen.