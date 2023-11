Starke Behinderungen in Bayerns Berufsverkehr

Mehr zum Thema

Islamische Vereinigung Bayern bei Razzia im Fokus Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) sind am Donnerstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch drei Objekte in München durchsucht worden. Demnach steht bei der Aktion im Freistaat die Islamische Vereinigung Bayern (IVB) im Fokus, die Verbindungen zum IZH unterhalten soll. Im Einsatz waren den Informationen zufolge rund 50 Einsatzkräfte.