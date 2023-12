Starke Beeinträchtigungen bei der Bahn bis Montag

Mehr zum Thema

Betrieb am Münchner Flughafen bis Sonntagmorgen eingestellt Die Sperrung des Flugbetriebes am Münchner Flughafen ist wegen starker Schneefälle bis Sonntag um 6.00 Uhr verlängert worden. Das teilte ein Flughafen-Sprecher am Samstagvormittag mit.

München steht still: Schnee und Eis legen Bayern lahm Das Bundesliga-Heimspiel der Bayern ist abgesagt, Fahrgäste müssen in Zügen übernachten, am Münchner Flughafen gibt es keinen Flugbetrieb: Im Süden Bayerns sorgt starker Schneefall für Chaos.