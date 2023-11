Star-Songtexter Michael Kunze sorgt sich um den Nachwuchs

Musiker und Künstler hatten es früher deutlich leichter als der Nachwuchs heute, findet der renommierte Schlagertexter und Musicalmacher Michael Kunze. Der Autor unzähliger berühmter Lieder findet, dass eine Sache heute deutlich mehr zählt als Talent.

Der Schlagertexter und Musicalmacher Michael Kunze (79, Griechischer Wein, Elisabeth) macht sich Sorgen um die Zukunft des Musiker-Nachwuchses. Als junger Künstler hat man es heute viel schwerer, als wir es damals hatten, sagte Kunze der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Plattenfirmen - die ja nur noch so heißen, obwohl sie kaum noch Platten produzieren - bauen kaum mehr Talente auf. Und wenn sie es tun, verlangen sie oft sogar Beteiligung an den Auftritten ihrer Künstler. Das sei früher undenkbar gewesen. Deshalb kommen nur sehr wenige Talente durch. Auch Hochbegabte haben kaum noch Gelegenheit, es zu schaffen, meinte der international renommierte Librettist.

Kunze schrieb berühmte Schlager-Lieder wie Stimmen im Wind (Juliane Werding), Ohne Dich schlaf' ich heut Nacht nicht ein (Münchner Freiheit) und «Ein Bett im Kornfeld (Jürgen Drews). Aus seiner Feder stammen außerdem die deutschen Versionen der Musicals Wicked, A Chorus Line, König der Löwen und Mamma Mia!.

Kunze sagte, bald gebe es wohl auch keine CDs mehr, alles werde gestreamt. Die Kreativen und Interpreten seien kaum beteiligt an den Einnahmen. Fernsehen und Radio hätten ihre Bedeutung für den Erfolg von Musik ohnehin weitgehend verloren. Und im Internet zähle weniger das Talent als das Geschick, Aufmerksamkeit zu erregen.

Kunze, der am 9. November in der Hansestadt seinen 80. Geburtstag feiert, ist auch Autor des Musicals Tanz der Vampire, das am 12. November in einer Neueinstudierung im Stage-Operettenhaus auf St. Pauli zur Premiere kommt.