Die Schlagersängerin, die durch ihre Teilnahme bei „Star Search“ bekannt wurde, wollte sich nie zwischen Kind und Karriere entscheiden. „Für mich war ganz klar, dass ich Familie und Kinder möchte“, verrät sie im RTL-Interview. „Aber auch, dass mein Job davon nicht betroffen sein wird.“ Sie freue sich darüber, dass sie nun mehrere Aufgaben habe, sonst wäre das Leben langweilig.

Doch nicht nur die Termine müssen von nun an gut organisiert werden, auch der Körper muss sich umstellen. „Jetzt in der Stillzeit merke ich, ich muss mehr essen“, sagt sie. Auch die Prioritäten hätten sich nun ein bisschen verschoben. „Also früher bin ich vielleicht drei, viermal die Woche zum Sport gegangen, auch weil ich Bock drauf hatte“, so die 36-Jährige. „Und jetzt bleibe ich morgens vielleicht auch einfach lieber liegen und kuschel noch eine Runde.“