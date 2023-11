Star-Regisseur Darren Aronofsky verfilmt das Leben von Elon Musk

Das Leben des Milliardärs Elon Musk (52) kommt auf die Kinoleinwand. Wie das Branchenmagazin "Variety" meldet, hat die Produktionsfirma A24 mit der Arbeit an der Verfilmung einer Bestseller-Biografie über den Tesla-Boss begonnen. Auch der Regisseur steht bereits fest: Der US-amerikanische Star-Filmemacher Darren Aronofsky (54) wird sich der Sache annehmen. Aronofsky wurde mit Filmen wie "The Wrestler", "Black Swan", "The Fighter" oder "The Whale" zu einem der gefragtesten Regisseure der letzten Jahre.

Als Grundlage dient das Buch "Elon Musk" des Journalisten Walter Isaacson (71). Dessen Biografie "Steve Jobs" wurde mit Michael Fassbender (46) in der Hauptrolle ebenfalls bereits verfilmt. Wie es in dem Bericht weiter heißt, habe es hinter den Kulissen einen hitzigen Wettkampf über die Rechte an dem Biopic gegeben. Schlussendlich habe A24 den Zuschlag bekommen.

Auch Elon Musk selbst bestätigte den Deal und kommentierte das Projekt auf seinem offiziellen Profil beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter): "Ich bin froh, dass Darren das übernimmt. Er ist einer der Besten." Genauere Information wie Besetzung, Drehbeginn oder gar geplanter Kinostart sind bislang noch nicht bekannt.

Elon Musk gilt aktuell wieder als der reichste Mensch des Planeten und steht auch immer wieder durch kontroverse Äußerungen in der Öffentlichkeit in der Kritik. Sein Vermögen wird derzeit auf rund 230 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der gebürtige Südafrikaner wurde durch die Mitgründung und den späteren Verkauf des PayPal-Vorgängers X.com reich. Später stand er mit seinen Firmen SpaceX und Tesla weltweit im Fokus. Zuletzt machte Musk vor allem mit dem Kauf des Kurznachrichtendienstes Twitter auf sich aufmerksam, das er später in X umbenannte.

