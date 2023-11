Stammzellspende dank „Club der roten Bänder“ - Yasmin rettet Marys Leben

Die TV-Serie "Club der roten Bänder" erzählt die Geschichte einer Freundschaft zwischen jugendlichen Patienten in einem fiktiven Krankenhaus. Die DKMS hatte einen kurzen Auftritt in der Serie und während einer Werbepause wurde ein DKMS-Spot mit der Patientin Rinah ausgestrahlt, um die Zuschauer zur Registrierung als potentielle Spender zu ermutigen.

Yasmin war eine der Personen, die auf diesen Aufruf reagierte. Sie war überrascht, als sie wenige Wochen später als potenzielle Spenderin kontaktiert wurde. „Ich hätte nicht gedacht, dass man mich so schnell braucht“, sagt sie heute. Yasmin wurde informiert, dass ihre Spende für eine Frau in Griechenland bestimmt war, die an Leukämie leidet: Mary. Dank der Spende von Yasmin konnte die Mutter einer kleinen Tochter geheilt werden und hat nun die Möglichkeit, ihr Kind aufwachsen zu sehen.