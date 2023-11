Stahlindustrie im Saarland will Förderzusage „binnen Tagen“

Seit Monaten wartet die Saar-Stahlindustrie auf eine Förderzusage zum Umbau auf eine klimafreundliche Produktion. Ohne den Betrag in voller Höhe sei das Projekt nicht umsetzbar, sagt Stahl-Chef Rauber.

Die saarländische Stahlindustrie will die Förderzusage vom Bund für die Umstellung auf eine Produktion von grünem Stahl schnell erhalten. Wir erwarten, dass die Bundesregierung für die jetzige Situation binnen Tagen eine Lösung findet, sagte der Vorstandsvorsitzende der Stahl-Holding-Saar (SHS), Stefan Rauber, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Und nicht binnen Wochen oder gar Monaten. Denn jeder Tag, der ins Land gehe, sei ein verlorener Tag, der dem Projekt und der Reputation Deutschlands weiter schade.

Der Umbau der Saar-Stahlindustrie zur klimafreundlichen Produktion funktioniere nur, wenn die milliardenschwere Förderzusage des Bundes komme. Ich brauche eine Summe X insgesamt. Und unter der kann diese Kuh nicht fliegen, sagte er. An diesem Donnerstag sei Rauber in Berlin zu weiteren Gesprächen im Bundeswirtschaftsministerium. Ich hoffe, dass wir da Klarheit haben werden und erwarte, dass wir zu einer Entscheidung kommen, sagte er.

Ende 2022 hatte die Stahlindustrie einen 3,5 Milliarden Euro schweren Plan vorgelegt, um auf eine Stahlproduktion mit Wasserstoff statt Kohle und Koks umzusteigen. Ab 2027 sollen demnach im Saarland jährlich bis zu 3,5 Millionen Tonnen CO2-armer Stahl produziert und 4,9 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden - vorbehaltlich der Förderzusagen in Höhe von rund 60 Prozent der Investitionskosten.

Die Stahlindustrie wartet seit Monaten auf den Förderbescheid. Angesichts neuer Milliardenlücken in den Finanzen des Bundes gibt es in der Branche Unsicherheit. Rauber sagte, er könne sich nicht vorstellen, dass der Förderbescheid nicht komme. Alles andere wäre für mich ein Unding. Und es würde dem Gedanken an eine Transformation, an eine Modernisierung des Standorts Deutschland, vollkommen zuwiderlaufen.

Hintergrund für die Finanzlücken ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach Kredite für Corona-Hilfen nicht in den Klimafonds verschoben werden dürfen. Das reißt ein Loch von ein 60 Milliarden Euro in die Finanzplanung des Bundes.

Zu den Umbauplänen an der Saar sei inhaltlich mit dem Bund alles geklärt, sagte Rauber. Wir haben mittlerweile, schätze ich, 500 Nachfragen beantwortet. Neben einer Förderzusage zu den Investitionskosten erwarte er eine Betriebskostenförderung.

Mit weniger als der kalkulierten Summe bei der Förderung sei das Projekt nicht umzusetzen, sagte Rauber weiter. Ich habe eine Minimalzahl genannt, darunter können wir es nicht verantworten. Dann wird das Projekt scheitern.

Die Stahlindustrie habe bereits an ihren Standorten in Völklingen und Dillingen Maßnahmen in dreistelliger Millionenhöhe eingeleitet, im Vertrauen darauf, dass die Zusage kommt. Nun müssten sehr zeitnah die nächsten Maßnahmen eingeleitet werden. Die Aufträge dazu sollten im Dezember vergeben werden, sagte er.

Die SHS ist eine operative Managementholding mit rund 14 000 Mitarbeitern und rund sieben Milliarden Euro Umsatz (2022). Als drittgrößter Stahlhersteller Deutschlands produzieren die Unternehmen Saarstahl und Dillinger rund fünf Millionen Tonnen Stahl im Jahr.