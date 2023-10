Städtetag NRW zu Wärme-Plänen: „Müssen über Geld sprechen“

Mehr zum Thema

Kind steuert Auto: Mutter auf dem Beifahrersitz Ein zwölf Jahre alter Junge hat am Sonntag den Wagen seiner Eltern durch Ahaus im Münsterland gesteuert. Die Mutter saß dabei auf dem Beifahrersitz, der Vater auf der Rückbank. Ein Zeuge, dem das auffiel, alarmierte die Polizei, die die Fahrt beendete und ein Strafverfahren einleitete. Mit dem Jungen werde man ein verkehrsdidaktisches Gespräch führen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Bei Streit um Energiepreispauschale Finanzamt verklagen Bei Streitfragen rund um die Auszahlung der Energiepreispauschale 2022 sind nach einer Gerichtsentscheidung die Finanz- und nicht die Arbeitsgerichte zuständig. Dabei müssen die Finanzämter und nicht der Arbeitgeber verklagt werden, wenn die 300 Euro des Staates nicht ausgezahlt wurden. Darauf weist das Finanzgericht Münster in einem am Montag veröffentlichten Beschluss hin (Az: 11 K 1588/23 vom 5.9.2023).