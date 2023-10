Städtebau-Millionen von Bund und Land für 112 Orte

Mehr zum Thema

Sachsens Linke-Spitze hält Abspaltung für unverantwortlich Die Parteispitze der sächsischen Linken hat Pläne zur Abspaltung von der Partei als rücksichtslos gegenüber den mehr als 200 Beschäftigten in der Bundestagsfraktion und deren Familien bezeichnet. Sie ist besonders unverantwortlich in einer gesellschaftlichen Situation, die eine starke Linke umso mehr erfordert. Wer sie aus egoistischen Motiven schwächt, wird bald feststellen, dass diese Motive keine Basis für den dauerhaften Erfolg einer Partei sind, betonten Parteichefin Susanne Schaper und Ko-Vorsitzender Steffen Hartmann am Donnerstag in Dresden.

Cellist Jan Vogler und Lyrikerin Amanda Gorman im Duett Die preisgekrönte Poetin der Inauguration von US-Präsident Joe Biden, Amanda Gorman, und der international gefragte Cellist Jan Vogler arbeiten erstmals zusammen. Sie stehen am 17. Februar 2024 für einen Abend mit gesprochenem Wort und Musik gemeinsam auf einer Bühne in der New Yorker Carnegie Hall, wie Voglers Management am Donnerstag mitteilte.