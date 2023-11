Städte- und Gemeindetag fordert Finanzmittel für Geflüchtete

Mehr zum Thema

Warnstreik-Auswirkungen: MRB arbeitet an Ersatzbusverkehr Wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) rechnet die Mitteldeutsche Regiobahn mit Beeinträchtigungen für den gesamten Betrieb. Das Unternehmen arbeite derzeit mit Hochdruck daran, einen Busnotverkehr auf den ausgewählten Linien einzurichten, teilte die MRB am Mittwoch mit. Konkret geht es um die Verbindungen RE3 Dresden - Chemnitz - Hof, RE6 Leipzig - Chemnitz, RB30 Dresden - Chemnitz - Zwickau, RB45 Chemnitz - Elsterwerda und RB110 Leipzig - Döbeln. Fahrgäste seien gebeten, sich vor Fahrantritt über die aktuelle Lage und alternative Reisemöglichkeiten zu informieren.

Rassistischer Angriff: Dresden unterstützt Nachwuchsspieler Der Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat einen rassistischen Übergriff auf einen seiner Nachwuchsspieler verurteilt. Der Spieler der U16 wurde laut einer Mitteilung des Clubs vom Mittwoch am 6. November auf dem Heimweg in einer Bahn mehrfach rassistisch beschimpft und beleidigt. Darüber hinaus kam es zu gewaltsamen Übergriffen auf den Jungen. Nach weiteren Androhungen wurde der Spieler schließlich aus der Bahn gedrängt.