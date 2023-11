Städte fürchten mit Ampel-Gesetz Millionen weniger Einnahmen

In Hessen sehen auch andere Städte mit dem geplanten Paket Belastungen auf ihre ohnehin angespannten Haushalte zukommen. Wir gehen davon aus, dass das Wachstumschancengesetz sich auch negativ auf die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Frankfurt auswirken wird. Aber quantifizieren können wird das derzeit nicht, teilte die Stadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach Meinung der Stadt werde es aber kleinere Städte härter treffen, nicht zuletzt da Frankfurt eine Reihe von großen Gewerbesteuerzahlern hat.

Eine Rückzahlung in diesem Jahr fürchtet die Landeshauptstadt Wiesbaden nicht. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer fallen in diesem Jahr sogar höher aus, als ursprünglich erwartet worden ist, teilte die Stadt mit. Es ist jedoch zu befürchten, dass bedingt durch das Wachstumschancengesetz Risiken in wahrscheinlich nicht unerheblicher Höhe auch auf Wiesbaden zukommen könnten. Auch in Wiesbaden kann man das Risiko mit dem Kenntnisstand von heute aber nicht seriös quantifizieren.

In Osthessen sieht man auch Probleme für das kommende Haushaltsjahr. Die Auswirkungen im Haushaltsjahr 2024 durch die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes werden dagegen auch in Fulda dramatisch sein. Die Stadt rechnet mit Mindereinnahmen in Höhe von mehreren Millionen Euro, heißt es in der Domstadt. Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU) habe bereits zwei Maßnahmen vorgeschlagen, die zu einer Erhöhung der Einnahmen führen sollen: Eine Anhebung der Spielapparatesteuer sowie die Einführung eines Tourismusbeitrags.