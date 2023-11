Städte fordern vom Land mehr Fokus auf gute Schulen

Die Städte in Nordrhein-Westfalen fordern vom Land einen Bildungsaufbruch bei den Schulen. Jede neue Bildungsstudie zeigt, dass wir enormen Nachholbedarf haben – bei Bildungsgerechtigkeit, Wissens- und Lernkompetenzen oder Digitalisierung, mahnte Städtetagspräsident Thomas Kufen am Donnerstag (CDU) bei einem Bildungskongress des Verbands in Gelsenkirchen. Es müsse mehr Geld in die Schulen fließen, vor allem aber müsse zielgerichteter investiert werden - unter anderem in eine qualifizierte Ganztagsbetreuung und die Schulsozialarbeit.

Den Städten fehlten vom Land bislang konkrete Rahmenbedingungen für zahlreiche wichtige Projekte, sagte die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen, Karin Welge (SPD). Bei Themen wie der Digitalisierung von Schulen oder bei dem ab 2026 geltenden Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder fehle es an Unterstützung vom Land. Wertvolle Zeit verstreicht. Das darf so nicht weitergehen, kritisierte Welge.

Bei dem Kongress legte der Städtetag eine Gelsenkirchener Erklärung mit Forderungen an die Landespolitik vor.