Städel informiert über neue Ausstellung

Fliegerbombe in Hanau: Evakuierung betrifft 1000 Menschen In Hanau ist am Montag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Vor der geplanten Entschärfung am Nachmittag müssen rund 1000 Menschen evakuiert werden, wie ein Sprecher der Stadt am Montag mitteilte. Der Kampfmittelräumdienst ordnete eine Räumung in einem Radius von 500 Metern um den Fundort an. Die etwa 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe war nach Angaben der Stadt bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück nahe einem Firmengelände entdeckt worden.