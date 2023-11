Stadtrat beschließt zweiten Nachtragshaushalt

Mehr zum Thema

Behinderungen auf der Bahnstrecke Köln-Rhein/Main Wegen Bauarbeiten auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main kommt es im November und Dezember zu Einschränkungen. Vom 25. November bis zum Morgen des 2. Dezembers müsse die Strecke komplett gesperrt werden, teilte die Deutsche Bahn am Montag in Frankfurt mit. Fernverkehrszüge, die normalerweise über die Schnellfahrstrecke fahren, sollen während der einwöchigen Sperrung so weit wie möglich über das Rheintal umgeleitet werden.