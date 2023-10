Stadträte müssen Bauflächen für Wohnungen ausweisen

Mehr zum Thema

Minderjährige gegen Geld missbraucht: Haftstrafe Der Vize-Bürgermeister von Lünen, Daniel Wolski, ist wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und des Erwerbs von kinder- und jugendpornografischem Material in Untersuchungshaft gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft in Bochum. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Bagger reißt Betonmauer um: 42-Jähriger stirbt Ein 42-Jähriger hat bei einem Arbeitsunfall auf einem Betriebshof in Halver im Sauerland tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, fuhr nach ersten Erkenntnissen am Freitagvormittag ein Bagger gegen eine Betonmauer, die daraufhin umfiel und den Mann unter sich begrub. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Zu Unfallhergang und der Ursache ermittelt die Polizei.