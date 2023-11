Stadtbahn kollidiert mit Baum: Fahrer leicht verletzt

Mehr zum Thema

Monteur während Reparaturarbeiten lebensgefährlich verletzt Während Reparaturarbeiten an einer großen Industriemaschine ist ein Monteur in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreises) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Robotergreifarm der Maschine sei herabgestürzt und habe den 48-Jährigen am Kopf getroffen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann sei am Donnerstag mit sehr schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Sein Zustand sei lebensbedrohlich. Wie es zu dem Arbeitsunfall kam, war zunächst unklar. Geprüft wird nun laut Polizei etwa, ob der Roboterarm wegen Verschleißes abgefallen ist oder der Arbeitsplatz nicht gut genug abgesichert war.

Fachleute: Nach nassem Oktober bald Grundwasserneubildung Insbesondere in der zweiten Oktoberhälfte hat es in Baden-Württemberg viel geregnet. Das hat auch Folgen für die Grundwasserstände im Land. Ganz so schnell ist das aber noch nicht zu spüren.